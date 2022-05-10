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Холанн принесет Гвардиоле Лигу чемпионов. Если не он, то никто

«Манчестер Сити» потратит на трансфер Эрлинга Холанна 250 миллионов евро
Гоша Чернов
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Мино Райола.
Фото AFP
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Первая трансферная бомба года: 21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» вот-вот перейдет в «Манчестер Сити».
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Последняя сделка Райолы

Когда-нибудь это должно было произойти. Эрлинг Холанн — один из сильнейших форвардов поколения, забивной, молодой и харизматичный. Норвежца хотели видеть у себя многие топ-клубы: в первую очередь «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити». Но, если верить множественным инсайдам, Холанн выбрал команду Пепа Гвардиолы.

Источников много, и все надежные: Дэвид Орнштейн из The Athletic, Sky Sport, Фабрицио Романо. Все сходятся на том, что условия сделки согласованы, трансфер неминуем, Холанн прошел медосмотр, а «Боруссия» уже даже нашла замену (Адейеми из «Зальцбурга»). Зарплата норвежца — около 350 тысяч фунтов в неделю (чуть меньше, чем у Кевина Де Брейне), контракт до 2027-го, а «Манчестер Сити» заплатит 75 миллионов евро, которые прописаны у Холанна в качестве отступных. Правда, по сумме трансфера есть расхождения: Романо утверждает, что она ближе к 60 миллионам евро.

Мино Райола. Фото AFP
Мино Райола.
Фото AFP

Еще один открытый вопрос — подъемные и комиссионные. Это интересный пункт, потому что 30 апреля умер агент футболиста Мино Райола, а именно в этот день, как писал Bild, был дедлайн активации опции выкупа Холанна за 75 миллионов. Райола и перед смертью рвался работать, так что сделка по переходу норвежца стала для него последней. Ну и финальные детали закроет его агентство.

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Недостающий элемент

Новости о переходе больше всего расстроились в «Барселоне». Глава клуба Жоан Лапорта пытался переманить Холанна к себе, используя связи именно с Райолой. Каталонцы видели в норвежце свое светлое будущее и хотели таким образом ответить на вероятный переход Кильяна Мбаппе в «Реал». Это было бы красиво: два нападающих, которых уже сейчас сравнивают с Лео Месси и Криштиану Роналду, могли бы возродить увядший интерес к класико. Но этого не случится. Как предположил главный тренер «Барсы» Хави, все из-за финансовых трудностей клуба.

У «Сити» проблем с деньгами нет, а Хосеп Гвардиола с радостью приютит Холанна. Впервые за два года у «Манчестер Сити» будет полноценный основной форвард, а не ложные «девятки» и прочие хитроумные тактические изыски. И вообще, нападающего такого типа у Пепа в «Сити» еще не было: Серхио Агуэро и Габриэл Жезус — невысокие, юркие, техничные и более универсальные. Холанн — статный бомбардир, который не обладает широким диапазоном действий, зато лучше всех молодых форвардов в мире умеет то, что должен уметь классический нападающий.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Холанн не просто чувствует штрафную площадь, он умеет предвидеть. Именно способность предугадать развитие атаки и то место, где через секунду окажется мяч, выделяет норвежца из общей массы. Более того, Эрлинга еще и отличает интеллект: он не только успевает оказаться в нужном месте в нужное время, но еще и успевает ложными движениями запутать защитников, чтобы они не имели шанса ему помешать. Статистически Холанн тоже феноменален: в прошлом сезоне реализация его ударов составила 30%, второй показатель во всех топ-лигах Европы.

На бумаге Холанн кажется недостающей деталью пазла, которая поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Да, «горожане» много забивают, но все равно ограничены без классического центрфорварда. И клуб, кажется, давно осознает проблему: еще зимой «Сити» купил у «Ривер Плейт» 22-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, который тоже должен разнообразить атакующий спектр команды. Ну а Холанн с ходу добавит не один десяток голов.

Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Травмы — это проблема

Сумма в 75 миллионов евро кажется заниженной. Transfermarkt повесил на норвежца ценник ровно в два раза больше, так что «Сити» должен быть рад такой невысокой сумме отступных.

Но «горожане» тоже рискуют. Да, Холанн напоминает надежную голевую машину, которая будет забивать каждый сезон. Но у норвежца в последнее время подозрительно много травм. В этом сезоне из-за различных повреждений он пропустил 16 матчей Дортмунда, в прошлом — 10. И в «Зальцбурге», и в «Мольде» у него периодически возникали проблемы со здоровьем, чаще всего мышечные. Тяжелых травм у Холанна не было, но частота возникновения разных мелких болячек вызывает вопросы. Он все равно забивает много — в этом чемпионате Германии у норвежца 21 гол, только он уступает Роберту Левандовски и Патрику Шику.

Возможно, проблемы в медицинском штабе «Боруссии» — у черно-желтых в этом сезоне аномально много именно мышечных повреждений, которые не миновали Холанна. «Сити» должен это учитывать.

В остальном — у норвежского форварда есть шанс стать звездой мирового уровня в новом клубе. Он нужен «Сити», так как Гвардиоле не хватает такого игрока, а «Сити» нужен ему, так как норвежец перерос «Боруссию». Если и Холанн не поможет «горожанам» выиграть Лигу чемпионов, то они точно прокляты.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Мино Райола
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«Тоттенхэм» прибил чемпионскую интригу в АПЛ. «Ливерпуль» останется без великого достижения
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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