Холанн принесет Гвардиоле Лигу чемпионов. Если не он, то никто
Последняя сделка Райолы
Когда-нибудь это должно было произойти. Эрлинг Холанн — один из сильнейших форвардов поколения, забивной, молодой и харизматичный. Норвежца хотели видеть у себя многие топ-клубы: в первую очередь «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити». Но, если верить множественным инсайдам, Холанн выбрал команду Пепа Гвардиолы.
Источников много, и все надежные: Дэвид Орнштейн из The Athletic, Sky Sport, Фабрицио Романо. Все сходятся на том, что условия сделки согласованы, трансфер неминуем, Холанн прошел медосмотр, а «Боруссия» уже даже нашла замену (Адейеми из «Зальцбурга»). Зарплата норвежца — около 350 тысяч фунтов в неделю (чуть меньше, чем у Кевина Де Брейне), контракт до 2027-го, а «Манчестер Сити» заплатит 75 миллионов евро, которые прописаны у Холанна в качестве отступных. Правда, по сумме трансфера есть расхождения: Романо утверждает, что она ближе к 60 миллионам евро.
Еще один открытый вопрос — подъемные и комиссионные. Это интересный пункт, потому что 30 апреля умер агент футболиста Мино Райола, а именно в этот день, как писал Bild, был дедлайн активации опции выкупа Холанна за 75 миллионов. Райола и перед смертью рвался работать, так что сделка по переходу норвежца стала для него последней. Ну и финальные детали закроет его агентство.
Недостающий элемент
Новости о переходе больше всего расстроились в «Барселоне». Глава клуба Жоан Лапорта пытался переманить Холанна к себе, используя связи именно с Райолой. Каталонцы видели в норвежце свое светлое будущее и хотели таким образом ответить на вероятный переход Кильяна Мбаппе в «Реал». Это было бы красиво: два нападающих, которых уже сейчас сравнивают с Лео Месси и Криштиану Роналду, могли бы возродить увядший интерес к класико. Но этого не случится. Как предположил главный тренер «Барсы» Хави, все из-за финансовых трудностей клуба.
У «Сити» проблем с деньгами нет, а Хосеп Гвардиола с радостью приютит Холанна. Впервые за два года у «Манчестер Сити» будет полноценный основной форвард, а не ложные «девятки» и прочие хитроумные тактические изыски. И вообще, нападающего такого типа у Пепа в «Сити» еще не было: Серхио Агуэро и Габриэл Жезус — невысокие, юркие, техничные и более универсальные. Холанн — статный бомбардир, который не обладает широким диапазоном действий, зато лучше всех молодых форвардов в мире умеет то, что должен уметь классический нападающий.
Холанн не просто чувствует штрафную площадь, он умеет предвидеть. Именно способность предугадать развитие атаки и то место, где через секунду окажется мяч, выделяет норвежца из общей массы. Более того, Эрлинга еще и отличает интеллект: он не только успевает оказаться в нужном месте в нужное время, но еще и успевает ложными движениями запутать защитников, чтобы они не имели шанса ему помешать. Статистически Холанн тоже феноменален: в прошлом сезоне реализация его ударов составила 30%, второй показатель во всех топ-лигах Европы.
На бумаге Холанн кажется недостающей деталью пазла, которая поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Да, «горожане» много забивают, но все равно ограничены без классического центрфорварда. И клуб, кажется, давно осознает проблему: еще зимой «Сити» купил у «Ривер Плейт» 22-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, который тоже должен разнообразить атакующий спектр команды. Ну а Холанн с ходу добавит не один десяток голов.
Травмы — это проблема
Сумма в 75 миллионов евро кажется заниженной. Transfermarkt повесил на норвежца ценник ровно в два раза больше, так что «Сити» должен быть рад такой невысокой сумме отступных.
Но «горожане» тоже рискуют. Да, Холанн напоминает надежную голевую машину, которая будет забивать каждый сезон. Но у норвежца в последнее время подозрительно много травм. В этом сезоне из-за различных повреждений он пропустил 16 матчей Дортмунда, в прошлом — 10. И в «Зальцбурге», и в «Мольде» у него периодически возникали проблемы со здоровьем, чаще всего мышечные. Тяжелых травм у Холанна не было, но частота возникновения разных мелких болячек вызывает вопросы. Он все равно забивает много — в этом чемпионате Германии у норвежца 21 гол, только он уступает Роберту Левандовски и Патрику Шику.
Возможно, проблемы в медицинском штабе «Боруссии» — у черно-желтых в этом сезоне аномально много именно мышечных повреждений, которые не миновали Холанна. «Сити» должен это учитывать.
В остальном — у норвежского форварда есть шанс стать звездой мирового уровня в новом клубе. Он нужен «Сити», так как Гвардиоле не хватает такого игрока, а «Сити» нужен ему, так как норвежец перерос «Боруссию». Если и Холанн не поможет «горожанам» выиграть Лигу чемпионов, то они точно прокляты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|
2
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|
17
|Лидс
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7