Холанн принесет Гвардиоле Лигу чемпионов. Если не он, то никто

Последняя сделка Райолы

Когда-нибудь это должно было произойти. Эрлинг Холанн — один из сильнейших форвардов поколения, забивной, молодой и харизматичный. Норвежца хотели видеть у себя многие топ-клубы: в первую очередь «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити». Но, если верить множественным инсайдам, Холанн выбрал команду Пепа Гвардиолы.

Источников много, и все надежные: Дэвид Орнштейн из The Athletic, Sky Sport, Фабрицио Романо. Все сходятся на том, что условия сделки согласованы, трансфер неминуем, Холанн прошел медосмотр, а «Боруссия» уже даже нашла замену (Адейеми из «Зальцбурга»). Зарплата норвежца — около 350 тысяч фунтов в неделю (чуть меньше, чем у Кевина Де Брейне), контракт до 2027-го, а «Манчестер Сити» заплатит 75 миллионов евро, которые прописаны у Холанна в качестве отступных. Правда, по сумме трансфера есть расхождения: Романо утверждает, что она ближе к 60 миллионам евро.

Мино Райола. Фото AFP

Еще один открытый вопрос — подъемные и комиссионные. Это интересный пункт, потому что 30 апреля умер агент футболиста Мино Райола, а именно в этот день, как писал Bild, был дедлайн активации опции выкупа Холанна за 75 миллионов. Райола и перед смертью рвался работать, так что сделка по переходу норвежца стала для него последней. Ну и финальные детали закроет его агентство.

Недостающий элемент

Новости о переходе больше всего расстроились в «Барселоне». Глава клуба Жоан Лапорта пытался переманить Холанна к себе, используя связи именно с Райолой. Каталонцы видели в норвежце свое светлое будущее и хотели таким образом ответить на вероятный переход Кильяна Мбаппе в «Реал». Это было бы красиво: два нападающих, которых уже сейчас сравнивают с Лео Месси и Криштиану Роналду, могли бы возродить увядший интерес к класико. Но этого не случится. Как предположил главный тренер «Барсы» Хави, все из-за финансовых трудностей клуба.

У «Сити» проблем с деньгами нет, а Хосеп Гвардиола с радостью приютит Холанна. Впервые за два года у «Манчестер Сити» будет полноценный основной форвард, а не ложные «девятки» и прочие хитроумные тактические изыски. И вообще, нападающего такого типа у Пепа в «Сити» еще не было: Серхио Агуэро и Габриэл Жезус — невысокие, юркие, техничные и более универсальные. Холанн — статный бомбардир, который не обладает широким диапазоном действий, зато лучше всех молодых форвардов в мире умеет то, что должен уметь классический нападающий.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Холанн не просто чувствует штрафную площадь, он умеет предвидеть. Именно способность предугадать развитие атаки и то место, где через секунду окажется мяч, выделяет норвежца из общей массы. Более того, Эрлинга еще и отличает интеллект: он не только успевает оказаться в нужном месте в нужное время, но еще и успевает ложными движениями запутать защитников, чтобы они не имели шанса ему помешать. Статистически Холанн тоже феноменален: в прошлом сезоне реализация его ударов составила 30%, второй показатель во всех топ-лигах Европы.

На бумаге Холанн кажется недостающей деталью пазла, которая поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Да, «горожане» много забивают, но все равно ограничены без классического центрфорварда. И клуб, кажется, давно осознает проблему: еще зимой «Сити» купил у «Ривер Плейт» 22-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, который тоже должен разнообразить атакующий спектр команды. Ну а Холанн с ходу добавит не один десяток голов.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Травмы — это проблема

Сумма в 75 миллионов евро кажется заниженной. Transfermarkt повесил на норвежца ценник ровно в два раза больше, так что «Сити» должен быть рад такой невысокой сумме отступных.

Но «горожане» тоже рискуют. Да, Холанн напоминает надежную голевую машину, которая будет забивать каждый сезон. Но у норвежца в последнее время подозрительно много травм. В этом сезоне из-за различных повреждений он пропустил 16 матчей Дортмунда, в прошлом — 10. И в «Зальцбурге», и в «Мольде» у него периодически возникали проблемы со здоровьем, чаще всего мышечные. Тяжелых травм у Холанна не было, но частота возникновения разных мелких болячек вызывает вопросы. Он все равно забивает много — в этом чемпионате Германии у норвежца 21 гол, только он уступает Роберту Левандовски и Патрику Шику.

Возможно, проблемы в медицинском штабе «Боруссии» — у черно-желтых в этом сезоне аномально много именно мышечных повреждений, которые не миновали Холанна. «Сити» должен это учитывать.

В остальном — у норвежского форварда есть шанс стать звездой мирового уровня в новом клубе. Он нужен «Сити», так как Гвардиоле не хватает такого игрока, а «Сити» нужен ему, так как норвежец перерос «Боруссию». Если и Холанн не поможет «горожанам» выиграть Лигу чемпионов, то они точно прокляты.