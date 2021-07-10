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Экс-форвард сборной Англии Пол Маринер умер в возрасте 68 лет

10:23
Пол Маринер. Фото Twitter
Пол Маринер. Фото Twitter

Бывший нападающий сборной Англии Пол Маринер умер в возрасте 68 лет, информирует пресс-служба национальной команды.

«Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим клубам», — говорится в сообщении.

За сборную Англии Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Он провел 35 матчей, в которых забил 13 голов. В составе «Ипсвича» Маринер выиграл Кубок УЕФА (1981) и Кубок Англии (1978).

Также он выступал за «Плимут Аргайл», «Ипсвич Таун», «Арсенал», «Портсмут».

По окончании карьеры тренировал «Плимут», американский «Нью-Инглэнд Революшн» и канадском «Торонто».

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