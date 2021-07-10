Экс-форвард сборной Англии Пол Маринер умер в возрасте 68 лет
Бывший нападающий сборной Англии Пол Маринер умер в возрасте 68 лет, информирует пресс-служба национальной команды.
«Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим клубам», — говорится в сообщении.
За сборную Англии Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Он провел 35 матчей, в которых забил 13 голов. В составе «Ипсвича» Маринер выиграл Кубок УЕФА (1981) и Кубок Англии (1978).
Также он выступал за «Плимут Аргайл», «Ипсвич Таун», «Арсенал», «Портсмут».
По окончании карьеры тренировал «Плимут», американский «Нью-Инглэнд Революшн» и канадском «Торонто».
We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions, has passed away at the age of 68.— England (@England) July 10, 2021
Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.
Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4
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