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«Бристоль Сити» презентовал новую форму при помощи собак

10:52
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Английский «Бристоль Сити» презентовал новую форму при помощи собак. Животные были одеты в экипировку для сезона-2021/22, которая будет экологически чистой.

Футболки изготовлены из полиэстера, изготовленного из восьми переработанных пластиковых бутылок.

«Бристоль Сити» выступает в чемпион-лиге. Логотип теперь будет находиться в центре футболки, а ниже — спонсор команды.

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