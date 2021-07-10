Английский «Бристоль Сити» презентовал новую форму при помощи собак. Животные были одеты в экипировку для сезона-2021/22, которая будет экологически чистой.

Футболки изготовлены из полиэстера, изготовленного из восьми переработанных пластиковых бутылок.

«Бристоль Сити» выступает в чемпион-лиге. Логотип теперь будет находиться в центре футболки, а ниже — спонсор команды.