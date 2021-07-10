«Бристоль Сити» презентовал новую форму при помощи собак
10:52
Английский «Бристоль Сити» презентовал новую форму при помощи собак. Животные были одеты в экипировку для сезона-2021/22, которая будет экологически чистой.
Футболки изготовлены из полиэстера, изготовленного из восьми переработанных пластиковых бутылок.
«Бристоль Сити» выступает в чемпион-лиге. Логотип теперь будет находиться в центре футболки, а ниже — спонсор команды.
Have a great weekend everybody! ? pic.twitter.com/45Wdvw5D39— Bristol City FC (@BristolCity) July 9, 2021
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