«Херенвен» арендовал 18-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Стевановича на два года
21:14
«Херенвен» арендовал полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Стевановича.
18-летний серб проведет два ближайших сезона в голландском клубе.
? ????? ?????????? ??— sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 9, 2021
De Servische aanvaller (18) komt op huurbasis over van Premier League-kampioen Manchester City. De jeugdinternational kan op beide vleugels uit de voeten.#WolkomFilip ???
«Манчестер Сити» купил Стевановича у «Партизана» в январе 2021 года за 8,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Партизан», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах.
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