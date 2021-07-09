«Херенвен» арендовал 18-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Стевановича на два года

«Херенвен» арендовал полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Стевановича.

18-летний серб проведет два ближайших сезона в голландском клубе.

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De Servische aanvaller (18) komt op huurbasis over van Premier League-kampioen Manchester City. De jeugdinternational kan op beide vleugels uit de voeten.#WolkomFilip ??? — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 9, 2021

«Манчестер Сити» купил Стевановича у «Партизана» в январе 2021 года за 8,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Партизан», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах.