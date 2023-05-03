Эдегор: «Мы верим и будем бороться до конца»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Особенно первый тайм был блестящим. Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая нам были нужны. Все были обижены после игры против «Сити». Мы использовали гнев и разочарование, чтобы вернуться в игру.

Во втором тайме мы недостаточно держали мяч. Они действовали более прямолинейно, и после единоборств мы не удерживали мяч. Мы должны бороться и продолжать двигаться вперед. Мы верим и будем бороться до конца», — цитирует BBC Эдегора.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.