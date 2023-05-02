«Арсенал» победил «Челси» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Арсенал» дома победил «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии — 3:1.

В составе «канониров» дубль на счету Мартина Эдегора, еще один гол забил Габи Жезус. У «синих» отметился Нони Мадуэке.

«Арсенал» прервал серию из 4 матчей без побед (1 поражение и 3 ничьих). Команда Микеля Артеты набрала 78 очков и вернулась на первое место в АПЛ. У «Манчестер Сити» (76) есть два матча в запасе.

«Челси» продлил серию без побед до семи матчей (2 ничьих и 5 поражений). Команда Фрэнка Лэмпарда с 39 очками занимает 12-ю строчку.