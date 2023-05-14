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14 мая, 22:04

Эдегор — о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Это сложно, давайте будем реалистами»

Мария Гусева
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор оценил шансы «канониров» на победу в АПЛ и прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 36-го тура.

«Да, честно говоря, это будет сложно, давайте будем реалистами, — цитирует BBC Эдегора. - Я не думаю, что «Манчестер Сити» будет допускать много ошибок. Мы просто должны вернуться на поле и хорошо провести концовку сезона. Думаю, все это заслужили, особенно болельщики. Мы играли неплохо в первом тайме, высоко прессинговали и могли забить несколько голов. Но после перерыва игра немного изменилась, когда соперник стал действовать более прямолинейно, у него все слишком легко получалось. Я сейчас не знаю, почему так было, у меня нет ответов. Мы многое сделали хорошо, но сейчас попросту разочарованы тем, как все закончилось. Разочарование — хороший знак, мы должны продолжать расти и прибавлять».

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко. Лидирует «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка. «Брайтон» находится на шестой строчке, имея в активе 58 очков.

Мартин Эдегор
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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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Артета извинился перед болельщиками за поражение «Арсенала» от «Брайтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 2 : 1
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 2 : 2
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 2 : 0
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 0 : 2
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 2 : 0
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 3
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 0 : 3
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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