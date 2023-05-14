Эдегор — о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Это сложно, давайте будем реалистами»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор оценил шансы «канониров» на победу в АПЛ и прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 36-го тура.

«Да, честно говоря, это будет сложно, давайте будем реалистами, — цитирует BBC Эдегора. - Я не думаю, что «Манчестер Сити» будет допускать много ошибок. Мы просто должны вернуться на поле и хорошо провести концовку сезона. Думаю, все это заслужили, особенно болельщики. Мы играли неплохо в первом тайме, высоко прессинговали и могли забить несколько голов. Но после перерыва игра немного изменилась, когда соперник стал действовать более прямолинейно, у него все слишком легко получалось. Я сейчас не знаю, почему так было, у меня нет ответов. Мы многое сделали хорошо, но сейчас попросту разочарованы тем, как все закончилось. Разочарование — хороший знак, мы должны продолжать расти и прибавлять».

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко. Лидирует «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка. «Брайтон» находится на шестой строчке, имея в активе 58 очков.