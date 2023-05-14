Артета извинился перед болельщиками за поражение «Арсенала» от «Брайтона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о поражения от «Брайтона» (0:3) в матче АПЛ. Он извинился перед болельщиками за игру и похвалил соперника.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо.

Мы должны были играть более агрессивно. Они хорошо использовали пространство и наказали нас. Я всегда буду защищать своих игроков, поэтому виноват я. После такого поражения дома мы должны сначала проанализировать себя, прежде чем говорить о ком-то другом», — цитирует Артету BBC.

«Арсенал» за 2 тура до конца чемпионата уступает «Манчестер Сити», у которого есть 1 игра в запасе, 5 очков.

«Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. Из-за этого поражения команда усложнила свою задачу стать чемпионом Англии.

Первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка.