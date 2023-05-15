«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рабьо летом

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо, утверждает L'Equipe.

Прошлым летом английский клуб согласовал покупку 28-летнего француза, но стороны не договорились по условиям контракта футболиста. Нынешнее соглашение игрока с «Ювентусом» действует до конца июля 2023 года, он может покинуть команду на правах свободного агента. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заинтересован в Рабьо и хотел бы видеть его в своем коллективе.

Также на хавбека претендует другой английский клуб, «Ньюкасл».

В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.