Джо Харт объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Голкипер «Селтика» Джо Харт объявил, что завершит карьеру в конце сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

«Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом.

За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для «Селтика» и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

36-летний англичанин выступает за «Селтик» с 2021 года. До этого голкипер играл за «Тоттенхэм», «Бернли», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Торино», «Бирмингем» и «Блэкпул».

В активе Харта 75 матчей за сборную Англии.