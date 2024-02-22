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22 февраля, 21:25

Гвардиола рассказал, что хочет однажды возглавить сборную

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хочет поработать с какой-либо сборной.

«Когда я начинал, я не думал о победе в чемпионатах или Лиге чемпионов. Думал: если у меня есть работа, значит все хорошо. Я хотел бы получить опыт работы на чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Америки — где угодно. Я бы хотел испытать это. Через 5-10-15 лет, но я хотел бы побороться за трофей в качестве тренера сборной.

При этом Гвардиола не ответил на вопрос о том, какую сборную он хотел бы возглавить.

«Не знаю, кто хотел бы меня пригласить (смеется). Для работы со сборной необходимо, чтобы тебя хотели пригласить, точно так же, как и с клубами», — добавил Гвардиола.

53-летний испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он работал с «Баварией» и «Барселоной».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вест Хэм 26 11 6 9 40-46 39
9
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
10
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 25
16
 Брентфорд 26 7 4 15 37-48 25
17
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
Результаты / календарь
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38 тур
2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 - : -
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 - : -
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 - : -
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 - : -
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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