Гвардиола рассказал, что хочет однажды возглавить сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что однажды хочет поработать с какой-либо сборной.

«Когда я начинал, я не думал о победе в чемпионатах или Лиге чемпионов. Думал: если у меня есть работа, значит все хорошо. Я хотел бы получить опыт работы на чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Америки — где угодно. Я бы хотел испытать это. Через 5-10-15 лет, но я хотел бы побороться за трофей в качестве тренера сборной.

При этом Гвардиола не ответил на вопрос о том, какую сборную он хотел бы возглавить.

«Не знаю, кто хотел бы меня пригласить (смеется). Для работы со сборной необходимо, чтобы тебя хотели пригласить, точно так же, как и с клубами», — добавил Гвардиола.

53-летний испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он работал с «Баварией» и «Барселоной».