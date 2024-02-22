Kicker: Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед» после перерыва от «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.

По данным источника, специалисту нравятся финансовые возможности манкунианцев, клубные традиции и бренд в целом. Однако, вариант с возвращением в Англию немец рассматривает только после паузы в работе.

В среду, 21 февраля, «Бавария» объявила, что Тухель освободит свой пост в конце сезона. Мюнхенцы потерпели три поражения подряд в последних матчах, уступив «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. До этого он тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».