Kicker: Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед» после перерыва от «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Kicker.
По данным источника, специалисту нравятся финансовые возможности манкунианцев, клубные традиции и бренд в целом. Однако, вариант с возвращением в Англию немец рассматривает только после паузы в работе.
В среду, 21 февраля, «Бавария» объявила, что Тухель освободит свой пост в конце сезона. Мюнхенцы потерпели три поражения подряд в последних матчах, уступив «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3).
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. До этого он тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|5
|3
|58-26
|56
|
3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35-44
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
17
|Эвертон
|25
|8
|6
|11
|27-33
|20
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|23.02
|23:00
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|- : -
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|22
|1
|7