Джака заявил, что хотел бы лично встретиться со своими онлайн-хейтерами

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о своем отношении к хейтерам и критике в интернете.

«Я говорил это раньше и буду говорить всегда: все дело во мне. Я выхожу на поле, а не моя жена, ребенок, кто-то из моей семьи. Хотите критиковать — критикуйте лично меня как человека или игрока, без проблем. Просто не вовлекайте других людей, которые не имеют отношения к моей работе. Если у кого-то есть абонемент, и он позволяет себе говорить такие вещи об игроках своей команды — то это не болельщик», — цитирует Goal Джаку.

Футболист добавил, что хотел бы лично встретиться с теми, кто пишет ему гневные комментарии.

«Я бы хотел встретиться с этими людьми, сесть лицом к лицу, спросить, почему они пишут такое? Я считаю, что когда люди начинают задевать семьи футболистов или что-то в таком духе, они убивают футбол», — добавил футболист.

В сезоне-2020/21 Джака провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.