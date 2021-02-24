Мане признал, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за чемпионство в Англии
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признал, что его команда выбыла из борьбы за чемпионский титул в Англии.
«С начала сезона нашей целью было выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Англии, побороться за национальные кубки. Теперь я могу сказать, что с борьбой за победу в АПЛ мы закончили. Слишком большой отрыв. Конечно, уверенность в собственных силах у нас никуда не исчезла, мы не собираемся сдаваться, но «Манчестер Сити» — отличная команда, сейчас она летит вверх в таблице», — цитирует Goal Мане.
«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. Сейчас мерсисайдцы занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в 25 матчах. У лидирующего «Манчестер Сити» 59 очков в 25 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/mane-its-over-for-liverpool-in-the-premier-league-champions/scqwf7w7vt9g1rviy2at3035f
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