Диогу Жота вернулся к полноценным тренировкам с «Ливерпулем»
16:05
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Twitter клуба.
Good afternoon, @DiogoJota18 ? pic.twitter.com/L2eHzUYpJ5— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021
Португальский нападающий получил травму колена 9 декабря в игре группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» (1:1). 24-летний футболист пропустил 17 матчей.
Жота пришел в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года. На счету форварда 9 мячей в 17 матчах за команду.
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