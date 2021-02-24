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Диогу Жота вернулся к полноценным тренировкам с «Ливерпулем»

16:05
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Twitter клуба.

Португальский нападающий получил травму колена 9 декабря в игре группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» (1:1). 24-летний футболист пропустил 17 матчей.

Жота пришел в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года. На счету форварда 9 мячей в 17 матчах за команду.

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