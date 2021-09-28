Джака из-за травму пропустит около двух месяцев

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака получил травму в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1). Журналист Андреас Бени в Twitter пишет, что первичный диагноз швейцарца таков: разрыв внутренней связки правого колена. Это означает, что Джака пропустит как минимум шесть-восемь недель.

Гранит Джака еще будет проходить дополнительные обследования. Однако разрыв крестообразной связки уже был исключен.

В сезоне 2021/2022 Гранит Джака провел «Арсенал» 5 матчей. Результативными действиями швейцарский полузащитник не отмечался.