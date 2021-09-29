Ришарлисон не исключил, что может покинуть «Эвертон»
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон не исключил, что может уйти из команды.
«Я всегда осторожен, когда говорю на такие темы. У меня отличные впечатления от «Эвертона», меня прекрасно приняли в клубе. Не знаю, что ждет меня в будущем. Если когда-нибудь мне придется уйти, то это должно будет пойти на пользу не только мне, но и «Эвертону». Впрочем, если я останусь, то продолжу посвящать свою жизнь цветам команды и болельщикам, которые всегда поддерживали меня. Здесь я чувствую себя как дома», — приводит Ole слова Ришарлисона.
Ришарлисон выступает за «Эвертон» с лета 2018 года, в сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего бразильца в 55 миллионов евро. В летнее трансферное окно сообщалось, что футболистом интересуются «ПСЖ» и «Реал».
Дополнительная информация:
https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/richarlison-ole-folclore-messi-brasil_0_W2Jqljntk.html
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