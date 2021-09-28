Умер лучший бомбардир «Ливерпуля» в чемпионате Англии Роджер Хант

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщает Sky Sports.

During an iconic career at Anfield between 1958 and 1969, Sir Roger Hunt scored a total of 285 goals for the Reds and stands second in the club's all-time top scorers list.



To this day, no player has scored more for Liverpool in the league than Hunt's tally of 244 goals. — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2021

Большую часть своей карьеры форвард провел в «Ливерпуле». Он является лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии — на его счету 244 гола в 404 матчах. Всего же он в составе «красных» провел 492 игры и забил 285 мячей — больше только у Иана Раша (346).

Хант — двукратный чемпион Англии, один раз он выиграл Кубок страны и трижды — Суперкубок.

В составе сборной Англии Хант провел 34 матча и забил 18 голов. В 1966 году он в составе «трех львов» выиграл чемпионат мира.