Умер лучший бомбардир «Ливерпуля» в чемпионате Англии Роджер Хант
17:06
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщает Sky Sports.
Большую часть своей карьеры форвард провел в «Ливерпуле». Он является лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии — на его счету 244 гола в 404 матчах. Всего же он в составе «красных» провел 492 игры и забил 285 мячей — больше только у Иана Раша (346).
Хант — двукратный чемпион Англии, один раз он выиграл Кубок страны и трижды — Суперкубок.
В составе сборной Англии Хант провел 34 матча и забил 18 голов. В 1966 году он в составе «трех львов» выиграл чемпионат мира.
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