Два человека были арестованы после того, как в Твиттере была опубликована фотография тела нападающего Эмилиано Салы после вскрытия. Как сообщает BBC, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина из Уилтшира были арестованы по подозрению в несанкционированном доступе к компьютерным материалам. Они были освобождены под залог.

Напомним, 28-летний аргентинский нападающий погиб в авиакатастрофе в январе после перехода из "Нанта" в "Кардифф Сити". Тело было обнаружено на дне Ла-Манша. После того, как тело достали из самолета, было произведено вскрытие в морге Холли Три Лодж в Дорсете, чтобы установить причины смерти.

Опубликован полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе