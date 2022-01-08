Для невакцинированных британских спортсменов хотят ввести обязательный карантин

Британский министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис хочет, чтобы для невакцинированных спортсменов в Великобритании ввели обязательный карантин, сообщает The Telegraph.

По информации источника, обсуждение вопроса находится на начальной стадии. Окончательное решение примет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Таким образом, игроки клубов АПЛ, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Английский клубы не смогут использовать невакцинированных игроков после гостевых игр в европейских кубках.

Отмечается, что руководители клубов будут сопротивляться предложенной инициативе. По их мнению, отказ игроков от вакцинации не представляет серьезной угрозы для окружающих из-за регулярных тестов на коронавирус.

На данный момент невакцинированные британские спортсмены имеют право не соблюдать десятидневный карантин, возвращаясь из других стран. Для остальных людей, прилетающих в Великобританию, карантин обязателен.