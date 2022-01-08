Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Для невакцинированных британских спортсменов хотят ввести обязательный карантин

14:29
Теги:

Британский министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис хочет, чтобы для невакцинированных спортсменов в Великобритании ввели обязательный карантин, сообщает The Telegraph.

По информации источника, обсуждение вопроса находится на начальной стадии. Окончательное решение примет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Таким образом, игроки клубов АПЛ, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Английский клубы не смогут использовать невакцинированных игроков после гостевых игр в европейских кубках.

Отмечается, что руководители клубов будут сопротивляться предложенной инициативе. По их мнению, отказ игроков от вакцинации не представляет серьезной угрозы для окружающих из-за регулярных тестов на коронавирус.

На данный момент невакцинированные британские спортсмены имеют право не соблюдать десятидневный карантин, возвращаясь из других стран. Для остальных людей, прилетающих в Великобританию, карантин обязателен.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/07/premier-league-stars-refuse-covid-vaccine-could-barred-playing/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки». Как Сильвестр Сталлоне поддерживает форму в 75 лет
Москвичей предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное