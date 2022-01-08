Для невакцинированных британских спортсменов хотят ввести обязательный карантин
Британский министр цифровизации, культуры, медиа и спорта Надин Доррис хочет, чтобы для невакцинированных спортсменов в Великобритании ввели обязательный карантин, сообщает The Telegraph.
По информации источника, обсуждение вопроса находится на начальной стадии. Окончательное решение примет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Таким образом, игроки клубов АПЛ, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут столкнуться с ограничениями на участие в футбольных матчах. Английский клубы не смогут использовать невакцинированных игроков после гостевых игр в европейских кубках.
Отмечается, что руководители клубов будут сопротивляться предложенной инициативе. По их мнению, отказ игроков от вакцинации не представляет серьезной угрозы для окружающих из-за регулярных тестов на коронавирус.
На данный момент невакцинированные британские спортсмены имеют право не соблюдать десятидневный карантин, возвращаясь из других стран. Для остальных людей, прилетающих в Великобританию, карантин обязателен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/07/premier-league-stars-refuse-covid-vaccine-could-barred-playing/
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