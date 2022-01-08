«Барселона» может подписать Адама Траоре на замену Усмана Дембеле
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб может подписать 25-летнего испанца, если не удастся продлить контракт с форвардом Усманом Дембеле.
Отмечается, что трансферу могут поспособствовать хорошие отношения руководства каталонцев с агентом полузащитника Жорже Мендеш, а также с самим английским клубом.
При этом сам Траоре, являющийся воспитанником «Барсы», хотел бы вернуться в клуб. Он до сих пор поддерживает отношения с Жорди Альбой, Серджи Бускетсом, Серджи Роберто и Ферраном Торресом.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/adama-traore-a-barca-target-to-replace-ousmane-dembele-13071391
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