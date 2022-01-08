Конте: «Для Эриксена дверь в «Тоттенхэм» всегда открыта»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте допустил, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в лондонский клуб.
«В последнее время я не общался с Эриксеном, — приводит слова Конте Evening Standard. — Приятно наблюдать за тем, как Кристиан занимается на поле и работает с мячом. Он очень сильный игрок. Но, что еще важнее, прекрасный человек«.
Тренер прокомментировал инцидент с полузащитником во время чемпионата Европы — 2020.
«То, что случилось летом, было плохо для всех, кто знает Кристиана. В тот момент я испугался. То, что он готовится снова выйти на поле — отличные новости. Для Эриксена дверь в «Тоттенхэм» всегда открыта», — сказал он.
Во время матча чемпионата Европы — 2020 Дания — Финляндия Эриксен пережил остановку сердца. После этого ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.
В декабре «Интер» расторг контракт с 29-летним датчанином. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Напомним, что Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год. Также полузащитник работал под руководством Конте в «Интере».
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Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/christian-eriksen-tottenham-antonio-conte-b975529.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1641571549
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