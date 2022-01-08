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Конте: «Для Эриксена дверь в «Тоттенхэм» всегда открыта»

Конте допустил, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»
12:39
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте допустил, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в лондонский клуб.

«В последнее время я не общался с Эриксеном, — приводит слова Конте Evening Standard. — Приятно наблюдать за тем, как Кристиан занимается на поле и работает с мячом. Он очень сильный игрок. Но, что еще важнее, прекрасный человек«.

Тренер прокомментировал инцидент с полузащитником во время чемпионата Европы — 2020.

«То, что случилось летом, было плохо для всех, кто знает Кристиана. В тот момент я испугался. То, что он готовится снова выйти на поле — отличные новости. Для Эриксена дверь в «Тоттенхэм» всегда открыта», — сказал он.

Во время матча чемпионата Европы — 2020 Дания — Финляндия Эриксен пережил остановку сердца. После этого ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.

В декабре «Интер» расторг контракт с 29-летним датчанином. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год. Также полузащитник работал под руководством Конте в «Интере».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/sport/football/christian-eriksen-tottenham-antonio-conte-b975529.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1641571549

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Карен Саркисян все материалы автора

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