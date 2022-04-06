Дивок Ориги восхитился работой Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги оценил работу главного тренера Юргена Клоппа в английском клубе.

«Он умеет читать команду. То, как он говорил с командой в прошлом сезоне, когда это было действительно тяжело, действительно невероятно. Он знает, как общаться с разными игроками, чтобы выжать из них максимум. Он один из лучших в мире», — цитирует Ориги сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ идет на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.