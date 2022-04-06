Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов выслушать предложение «Манчестер Юнайтед», который хочет приобрести игрока этим летом, сообщает The Sun.

По данным источника, сам футболит хотел бы продлить контракт с «Тоттенхэмом», так как ему нравится работа главного тренера Антонио Конте. Однако он не против выслушать предложение манкунианцев.

В этом сезоне Кейн забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в чемпионате Англии. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 100 миллионов евро.