Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз оценил талант игрока «Манчестер Сити» Филипа Фодена.

«Фоден может играть ложную девятку, вингера или форварда, — приводит слова Харгривза BBC. — Филип может быть игроком мирового класса на нескольких позициях — это нечто особенное. Фоден — самый уникальный игрок, и он все еще находится в начале своего развития».

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.