Дин Смит стал основным претендентом на должность главного тренера «Норвича»
Бывший тренер «Астон Виллы» Дин Смит стал основным претендентом на должность главного тренера «Норвича». «Канарейки» вернулись к кандидатуре тренера после того, как Фрэнк Лэмпард отказался возглавить команду, сообщает The Guardian.
«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.
Смит покинул «Астон Виллу» 7 ноября. Новым главным тренером бирмингемцев стал Стивен Джеррард.
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