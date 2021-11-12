«Тоттенхэм» будет готов продать Кейна зимой в случае крайне выгодного предложения
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в зимнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Сити», утверждает ESPN.
Летом «шпоры» требовали у «Сити» 150 миллионов евро за футболиста. Руководство клуба из Манчестера надеется, что президент лондонцев смягчит сумму, и согласится отпустить игрока за меньшие деньги.
Однако, Дэниэл Леви готов принять лишь «огромное предложения» за лидера клуба, так как бюджет «Тоттенхэма» заметно уменьшился из-за пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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