«Тоттенхэм» будет готов продать Кейна зимой в случае крайне выгодного предложения

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в зимнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Сити», утверждает ESPN.

Летом «шпоры» требовали у «Сити» 150 миллионов евро за футболиста. Руководство клуба из Манчестера надеется, что президент лондонцев смягчит сумму, и согласится отпустить игрока за меньшие деньги.

Однако, Дэниэл Леви готов принять лишь «огромное предложения» за лидера клуба, так как бюджет «Тоттенхэма» заметно уменьшился из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.