Махрез склоняется к тому, чтобы покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез склоняется к тому, чтобы покинуть клуб. Он может попросить о трансфере уже в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Контракт 30-летнего игрока истекает летом 2023 года, но «горожане» пока не начинали переговоров о продлении соглашения. Махрез хотел бы перейти в команду, где имел бы твердое место в основе.

В этом сезоне Махрез провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.