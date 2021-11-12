Махрез склоняется к тому, чтобы покинуть «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез склоняется к тому, чтобы покинуть клуб. Он может попросить о трансфере уже в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Контракт 30-летнего игрока истекает летом 2023 года, но «горожане» пока не начинали переговоров о продлении соглашения. Махрез хотел бы перейти в команду, где имел бы твердое место в основе.
В этом сезоне Махрез провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
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