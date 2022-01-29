Дембеле может перейти в клуб АПЛ, если покинет «Барселону»
Нападающий Усман Дембеле перейдет в клуб Премьер-лиги, если покинет «Барселону» до закрытия зимнего трансферного окна.
Как информирует Sky Sport, представители Дембеле ищут варианты для продолжения карьеры футболиста.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.
В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».
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|
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|
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|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
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|11
|5
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|38
|
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|37
|
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|36
|
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|11
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|26-24
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|
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|7
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|34
|
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|
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|8
|2
|11
|28-32
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|
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|20
|7
|5
|8
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|26
|
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|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
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|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
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38 тур
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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|Г
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|
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Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
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|
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Джейми Варди
Лестер
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|П
|
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Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
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Ливерпуль
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|К
|Ж
|
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Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
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|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
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