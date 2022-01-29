Дембеле может перейти в клуб АПЛ, если покинет «Барселону»

Нападающий Усман Дембеле перейдет в клуб Премьер-лиги, если покинет «Барселону» до закрытия зимнего трансферного окна.

Как информирует Sky Sport, представители Дембеле ищут варианты для продолжения карьеры футболиста.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».