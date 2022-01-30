Болельщик «Фулхэма» умер после остановки сердца на стадионе

«Фулхэм» 29 января в матче 29-го тура чемпионшипа сыграл вничью с «Блэкпулом» со счетом 1:1.

Встреча была отложена на 41 минуту из-за остановки сердца у болельщика лондонского клуба. Мужчине оказали первую помощь, однако он скончался в больнице. Обе команды выразили соболезнования близким.

В декабре 2021 года из-за остановки сердца погиб болельщик на стадионе во время матча «Крылья Советов» — «Рубин».