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«Барселона» попросила Усмана Дембеле покинуть клуб зимой

«Барселона» попросила агента Дембеле начать переговоры с другими клубами
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте встретились с агентом нападающего Усмана Дембеле Мусса Сиссоко, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 24-летний француз выразил желание продлить контракт и остаться в каталонском клубе. Однако «Барселона» попросила агента нападающего начать переговоры с клубами, заинтересованными в его клиенте. Каталонцы хотят продать Дембеле в зимнее трансферное окно по умеренной цене.

В окружении Дембеле подтвердили, что его уход из «Барсы» зимой возможен.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Источник: https://cadenaser.com/ser/2022/01/27/deportes/1643282448_684402.html
Усман Дембеле
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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Атлетик – Реал
 1 : 2
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Эльче – Вильярреал
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Кадис – Эспаньол
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19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
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Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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