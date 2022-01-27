«Барселона» попросила Усмана Дембеле покинуть клуб зимой

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте встретились с агентом нападающего Усмана Дембеле Мусса Сиссоко, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 24-летний француз выразил желание продлить контракт и остаться в каталонском клубе. Однако «Барселона» попросила агента нападающего начать переговоры с клубами, заинтересованными в его клиенте. Каталонцы хотят продать Дембеле в зимнее трансферное окно по умеренной цене.

В окружении Дембеле подтвердили, что его уход из «Барсы» зимой возможен.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».