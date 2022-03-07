Де Хеа: «Однажды мы вернем «МЮ» туда, где он заслуживает быть»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итоги матча 28-го тура против «Манчестер Сити» (1:4).

«Однажды мы вернем клуб туда, где он заслуживает быть. Сегодня был еще один плохой момент в сложном сезоне, но когда у нас все еще есть эта футболка, которую нужно защищать, мы не сдадимся», — написал Де Хеа в Instagram.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе клуба 69 очков в 28 встречах. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте с 47 очками.