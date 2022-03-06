Гвардиола: «Кевин де Брейне вернулся к своей лучшей форме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 28-го тура против «Манчестер Юнайтед» (4:1).

«Хороший матч, особенно второй тайм. «Ман Сити» провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы.

В первом тайме у соперника было больше энергии, чем во второй половине. Во втором тайме у них возникли трудности с тем, чтобы прессинговать нас.

Во втором тайме футболисты проявили индивидуальное мастерство, движение всех игроков было превосходным. Каждое решение, которое мы приняли в игре, было правильным, поэтому мы выиграли.

Кевин де Брейне вернулся к своей лучшей форме. Он испытывал боли в начале сезона, но вернулся к своей лучшей форме. Сейчас он силен. Я в восторге от того, что он забивает голы.

Я говорил с ним о том, что он сосредоточен на голевых передачах, но он должен забивать. Сейчас Кевин много забивает и, надеюсь, сможет оставаться в форме», — цитирует тренера BBC.