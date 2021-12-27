Де Брейне — о победе над «Лестером»: «Это самое чудесное время в году»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне в Instagram прокомментировал победу команды в матче 19-го тура АПЛ против «Лестера» (6:3). Футболист отметился голом на 5-й минуте.
«Это самое чудесное время в году», — написал Де Брейне.
26 декабря «Сити» разгромил «Лестер» со счетом 6:3 в 19-м туре АПЛ. Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 29 декабря на выезде против «Брентфорда».
В чемпионате Англии «горожане» лидируют с 47 очками, набранными в 19 турах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю