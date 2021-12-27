Рангник: «Марсьяль сказал мне, что хочет перемен после семи лет в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о желании нападающего команды Антони Марсьяля сменить клуб.
«Марсьяль сказал мне, что хочет перемен после семи лет в «МЮ», — приводит слова Рангника журналист Симон Стоун в Twitter. — Я могу понять Антони. Но насколько мне известно, по нему еще не было предложений от других клубов. Поэтому на данный момент Марсьяль остается в «МЮ».
В нынешнем сезоне 26-летний француз забил один мяч в 10 матчах за «МЮ».
Ранее сообщалось, что Марсьяль сообщил Рангнику, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
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