«Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
«Челси» победил «Тоттенхэм» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.
Голы забивали Тиагу Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. «Челси» набрал 13 очков и занимает первое место. Столько же у занимающего второе место «Ливерпуля» и идущего третьим «Манчестер Юнайтед».
На четвертом месте «Брайтон» с 12-ю очками. «Шпоры» имеют девять очков и занимают седьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:3 (0:0)
Голы: Тиагу Силва, 49 (0:1). Канте, 57 (0:2). Рюдигер, 90+2 (0:3).
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро (Санчес, 83), Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Алли, Ло Сельсо (Скипп, 62), Ндомбеле (Хиль, 62), Сон Хын Мин, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо, Хаверц (Вернер, 70), Маунт (Канте, 46), Лукаку.
Предупреждение: Вернер, 80.
Судья: Тирни.
19 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю