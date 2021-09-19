Мойес объяснил, почему он доверил Ноблу пробить пенальти в матче с «МЮ»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после матча пятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2). Он объяснил, почему в концовке игры пенальти бил Марк Нобл.

«Посмотрите на его статистику (пенальти — Прим. «СЭ»), — цитирует Мойеса ВВС. У него оченб хорошая статистика. Сегодня это не сработало. Думаю, что мы играл хорошо. Мы создавали моменты и фрагментами показывали хороший футбол. Это была сложная игра.

На стадионе была великолепная атмосфера. Это была достойная игра. Матч был равным. Я думал, что мы сегодня сыграем вничью».

Нобл не реализовал пенальти в конце матча и упустил возможность сравнять счет. Его удар отбил Давид де Хеа.