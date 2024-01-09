«Челси»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Челси» в январе проведет пять матчей в разных турнирах: два матча в английской премьер-лиге, две встречи в 1/2 финала Кубка лиги и одну игру в Кубке Англии. «СЭ» публикует расписание игр лондонской команды на январь 2024 года. Время начала всех игр — московское.

Расписание «Челси» на январь 2024:

9 января. 23.00. «Мидлсбро» — «Челси» (Кубок лиги)

13 января. 15.30. «Челси» — «Фулхэм» (АПЛ)

23 января. 23.00. «Челси» — «Мидлсбро» (Кубок лиги)

27 января. 18.00. «Челси» — «Астон Вилла» (Кубок Англии)

31 января. 23.15. «Ливерпуль» — «Челси» (АПЛ)

В России официальной трансляции чемпионата Англии, Кубка страны и Кубка лиги нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Полный календарь и результаты игр «Челси» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».