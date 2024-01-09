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Сегодня, 16:42

Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд из-за травмы выбыл на несколько недель

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд из-за повреждения пропустит ближайшие матчи команды, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

«У него небольшой разрыв боковой связки колена, и ему потребуется время на восстановление. Он пропустит несколько недель. Он немного отдохнет, и, надеюсь, сможет вернуться на прежний уровень, потому что этот парень был ключевым во всех последних матчах. Нам будет очень не хватать его», — сказал член тренерского штаба «Ливерпуля» Пеп Лийндерс.

В начале января стало известно, что 25-летний англичанин попал в список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре. В текущем сезоне защитник провел 25 матчей за красных, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Футбол
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
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Брайтон – Вулверхэмптон
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