"Челси" и компания Nike представили домашнюю форму, в которой лондонская команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка от американского технического спонсора выполнена в темно-синем цвете. На футболке присутствует рисунок с фрагментами домашнего стадиона лондонцев – "Стэмфорд Бридж". Внутренняя часть футболки украшена львом с герба клуба и надписью "Pride of London".

Шорты также синего цвета, гетры – белые с красно-синей вставкой.

– "Стэмфорд Бридж" – наш дом, – заявил нападающий "Челси" Эден Азар​. – Мы создали множество воспоминаний на "Бридже" за эти годы, поэтому уместно, что мы отдаем должное такому знаковому стадиону через форму.