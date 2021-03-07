«Челси» предложит Рюдигеру новый контракт
«Челси» предложит новый контракт защитнику Антонио Рюдигеру, сообщает Football Insider.
По информации источника, «синие» хотят сохранить 28-летнего немца и готовы предложить ему долгосрочное соглашение на фоне интереса «Тоттенхэма».
В сезоне-2020/21 Рюдигер провел 19 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Его нынешний контракт действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-line-up-new-rudiger-talks-after-10m-tottenham-deal-negotiations/
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