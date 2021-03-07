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«Челси» предложит Рюдигеру новый контракт

12:33
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«Челси» предложит новый контракт защитнику Антонио Рюдигеру, сообщает Football Insider.

По информации источника, «синие» хотят сохранить 28-летнего немца и готовы предложить ему долгосрочное соглашение на фоне интереса «Тоттенхэма».

В сезоне-2020/21 Рюдигер провел 19 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Его нынешний контракт действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-line-up-new-rudiger-talks-after-10m-tottenham-deal-negotiations/

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