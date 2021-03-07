Клопп заявил, что не собирается жертвовать чемпионатом Англии ради Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен жертвовать чемпионатом Англии ради успеха в Лиге чемпионов.

«Я не могу сейчас думать о победе в Лиге чемпионов, нам еще предстоит попасть в четвертьфинал. У нас впереди три матча за неделю, это тяжело. Посмотрим, кто попадет в стартовый состав в воскресенье, а кто — в среду в матче Лиги чемпионов, но это не значит, что мы собираемся жертвовать чемпионатом. Мы — слишком большой клуб. Мы чувствуем ответственность за каждый матч и стараемся побеждать всегда», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 27 матчах. В среду, 10 марта мерсисайдцы проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.