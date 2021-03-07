Клопп заявил, что не собирается жертвовать чемпионатом Англии ради Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен жертвовать чемпионатом Англии ради успеха в Лиге чемпионов.
«Я не могу сейчас думать о победе в Лиге чемпионов, нам еще предстоит попасть в четвертьфинал. У нас впереди три матча за неделю, это тяжело. Посмотрим, кто попадет в стартовый состав в воскресенье, а кто — в среду в матче Лиги чемпионов, но это не значит, что мы собираемся жертвовать чемпионатом. Мы — слишком большой клуб. Мы чувствуем ответственность за каждый матч и стараемся побеждать всегда», — цитирует Goal Клоппа.
«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 27 матчах. В среду, 10 марта мерсисайдцы проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/liverpool-is-too-big-klopp-insists-reds-will-never-sacrifice/qp0sr6hzy3kd1l6wol6ou4qgq
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