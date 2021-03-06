«Тоттенхэм» летом может подписать Рюдигера
«Тоттенхэм» летом может подписать контракт с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Football Insider.
Контракт 28-летнего немца с «синими» истекает летом. «Челси» хочет продлить с ним контракт, чтоб не отдавать бесплатно. В прошлом году «Тоттенхэм» уже пытался арендовать Рюдигера.
Немецкий защитник выступает за «Челси» с 2017 года, с «синими» он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы. В нынешнем сезоне Рюдигер провел в составе лондонцев 19 матчей во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-line-up-new-rudiger-talks-after-10m-tottenham-deal-negotiations/
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