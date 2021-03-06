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«Тоттенхэм» летом может подписать Рюдигера

20:19
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«Тоттенхэм» летом может подписать контракт с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Football Insider.

Контракт 28-летнего немца с «синими» истекает летом. «Челси» хочет продлить с ним контракт, чтоб не отдавать бесплатно. В прошлом году «Тоттенхэм» уже пытался арендовать Рюдигера.

Немецкий защитник выступает за «Челси» с 2017 года, с «синими» он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы. В нынешнем сезоне Рюдигер провел в составе лондонцев 19 матчей во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-line-up-new-rudiger-talks-after-10m-tottenham-deal-negotiations/

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