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«Лестер» летом намерен укрепить атакующую линию

13:35
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«Лестер» планирует усилить атакующую линию команды, сообщает Goal.

По сведениям источника, главный тренер «лис» Брендан Роджерс намерен в летнее трансферное окно приобрести форварда для помощи нападающему Джейми Варди.

«Лестер» после 28 матчей занимает второе место в АПЛ, имея в активе 53 очка. До лидирующего «Манчестер Сити» — 12 очков.

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