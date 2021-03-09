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«Челси» предложит Кристенсену новый контракт

10:26
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«Челси» предложит новый контракт защитнику Андреасу Кристенсену, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «синих» Томас Тухель доволен игрой 24-летнего датчанина и хочет сохранить футболиста в команде. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Кристенсен провел 16 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/03/07/chelsea-planning-offer-andreas-christensen-new-contract-rival/

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