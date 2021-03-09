Вайналдум рассказал о ситуации с контрактом с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум рассказал о ситуации с новым контрактом с клубом.

«Если вы — фанат клуба и поддерживаете команду, то вы должны поддерживать и игрока, и решение, которое примет клуб. Вы хотите узнать, что произойдет, но у меня пока нет новостей. Надеюсь, фанаты проявят спокойствие и терпение до момента, пока новости появятся. Самое главное сейчас — результаты команды», — цитирует Goal Вайналдума.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 38 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт 30-летнего голландца с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года. 3 марта сообщалось, что футболист может перейти в «Интер» на правах свободного агента.