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«Арсенал» может усилиться защитником «Марселя»

10:14
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«Арсенал» интересуется защитником «Марселя» Жорданом Амави, сообщает Daily Star.

По информации источника, «канониры» планируют подписать 27-летнего француза на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Амави провел 16 матчей за «Марсель», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-transfer-news-jordan-amavi-23631861

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