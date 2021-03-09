«Арсенал» может усилиться защитником «Марселя»
10:14
«Арсенал» интересуется защитником «Марселя» Жорданом Амави, сообщает Daily Star.
По информации источника, «канониры» планируют подписать 27-летнего француза на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
В сезоне-2020/21 Амави провел 16 матчей за «Марсель», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/arsenal-transfer-news-jordan-amavi-23631861
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