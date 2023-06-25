«Челси» объявил о переходе Кулибали в саудовский «Аль-Хиляль»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщается на официальном сайте «синих». Детали сделки не уточняются.

32-летний Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за лондонцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро