«Челси» объявил о переходе Кулибали в саудовский «Аль-Хиляль»
Защитник «Челси» Калиду Кулибали стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщается на официальном сайте «синих». Детали сделки не уточняются.
32-летний Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за лондонцев.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро
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14
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15
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16
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17
|Эвертон
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18
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19
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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