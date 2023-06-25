«Арсенал» подпишет с Тимбером контракт до 2028 года с зарплатой 8 миллионов евро в год

Стали известны детали личного контракта защитника «Аякса» Юрриена Тимбера после потенциального перехода в «Арсенал».

По данным De Telegraaf, стороны согласовали соглашение до 2028 года с зарплатой в 8 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба увеличит свое предложение до 46 миллионов евро.

22-летний нидерландец Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.