«Арсенал» подпишет с Тимбером контракт до 2028 года с зарплатой 8 миллионов евро в год
Стали известны детали личного контракта защитника «Аякса» Юрриена Тимбера после потенциального перехода в «Арсенал».
По данным De Telegraaf, стороны согласовали соглашение до 2028 года с зарплатой в 8 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба увеличит свое предложение до 46 миллионов евро.
22-летний нидерландец Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
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|0-0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|00:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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