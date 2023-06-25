«Челси» подпишет с 22-летним Джексоном контракт до 2031 года
«Челси» подпишет с форвардом «Вильярреала» Николасом Джексоном контракт до 2031 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, медосмотр пройдет в два дня. Первая часть состоялась вчера, вторая — пройдет сегодня. «Синие» заплатят «желтой субмарине» около 37 миллионов евро, что на 2 миллиона превышает сумму отступных в контракте игрока. Впрочем, сумму будут переводить в рассрочку.
В сезоне-2022/23 22-летний Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сенегальца в 30 миллионов евро.
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|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
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11
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0-0
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|11.08
|00:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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